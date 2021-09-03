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На півночі Іспанії розчищають вулиці міст після масштабної повені

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:09

Мешканці міст на півночі Іспанії наводять лад у своїх домівках і на вулицях після сильних дощів і повеней, що накрили регіон на початку тижня. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє іспанська редакція The Local.

У деяких містах потоки води затопили будинки мулом і позмивали машини, близько 10 тисяч осель після шторму залишились без світла. 

 
Фото: Lluis Gené/AFP

Найбільше постраждало каталонське містечко Альканар, що на південь від Барселони. За словами мера, у розпал стихії це виглядало як "кінець світу".

 
Фото: Lluis Gené/AFP
 Фото: Oscar del Pozo/AFP

Пожежники та мешканці разом розчищають домівки і вулиці від намитого грунту, гілок поламаних дерев та іншого сміття. 83 людей довелося переселити у готелі або спортзали, доки вони знову не зможуть повернутися у свої будинки.

 
Фото: Oscar del Pozo/AFP

На вечір 2 вересня електропостачання в постраждалому районі в основному відновили, без світла залишається близько 200 житлових будинків. 

Від сильних дощів постраждав також північний регіон Наварра і Мадрид, у столиці 1 вересня через підтоплення довелось закрити кілька станцій метро. Підтоплення сталися також у провінції Толедо та Мурсія.  

Очікується, що після п’ятниці катастрофічних злив вже не буде. 

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