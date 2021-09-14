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Пожар на юге Испании, с которым борются шестой день, угрожает заповеднику

Вторник, 14 сентября 2021, 08:45

Пожар в испанской Андалусии, который длится с вечера 8 сентября, подошел вплотную к природному заповеднику с уникальными видами хвойных деревьев, испанской пихты. В то же время огонь на шестые сутки взяли под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Горный регион Андалусии - единственное место в мире, где встречаются эти реликтовые виды, сосредоточенные в нескольких районах. Общую площадь насаждений трудно назвать, потому что деревья разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.

 
Фото: JARO MUÑOZ / El Pais

Пожар с краю задел территорию заповедника, но не добрался до его основной части.

За испанские пихты особенно волнуются из-за того, что этот вид может не восстановиться естественным образом после пожара.

Для крупнейшего сосредоточения испанской пихты, парка Сьерра-де-лас-Ньева, угрозы пока нет. Он расположен к северо-востоку от района, где бушуют пожары.

Пожар, который длится с вечера 8 сентября, опустошил почти 7800 гектаров. За все время пришлось эвакуировать около 2000 человек, но первые эвакуированные - около тысячи - уже смогли вернуться домой. 

В пятницу сообщили о гибели одного пожарного, с тех пор известий о жертвах не поступало.

 
Фото: Pedro Armestre / El Mundo

Как сообщает El Mundo, в пожарной службе заявили, что уже взяли огонь под контроль и в последние часы получили дополнительное преимущество - дождь. Теперь усилия сосредоточены не только на том, чтобы не позволять пожару распространяться на новые площади, но и на тушении.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров  тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время в соседних районах на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

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Испания стихийные бедствия
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