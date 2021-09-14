Пожар на юге Испании, с которым борются шестой день, угрожает заповеднику
Пожар в испанской Андалусии, который длится с вечера 8 сентября, подошел вплотную к природному заповеднику с уникальными видами хвойных деревьев, испанской пихты. В то же время огонь на шестые сутки взяли под контроль.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Горный регион Андалусии - единственное место в мире, где встречаются эти реликтовые виды, сосредоточенные в нескольких районах. Общую площадь насаждений трудно назвать, потому что деревья разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.
Пожар с краю задел территорию заповедника, но не добрался до его основной части.
За испанские пихты особенно волнуются из-за того, что этот вид может не восстановиться естественным образом после пожара.
Для крупнейшего сосредоточения испанской пихты, парка Сьерра-де-лас-Ньева, угрозы пока нет. Он расположен к северо-востоку от района, где бушуют пожары.
Пожар, который длится с вечера 8 сентября, опустошил почти 7800 гектаров. За все время пришлось эвакуировать около 2000 человек, но первые эвакуированные - около тысячи - уже смогли вернуться домой.
В пятницу сообщили о гибели одного пожарного, с тех пор известий о жертвах не поступало.
Как сообщает El Mundo, в пожарной службе заявили, что уже взяли огонь под контроль и в последние часы получили дополнительное преимущество - дождь. Теперь усилия сосредоточены не только на том, чтобы не позволять пожару распространяться на новые площади, но и на тушении.
Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время в соседних районах на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.
Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.
Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу.