Brexit: Британія пригрозила призупиненням частини угоди щодо Північної Ірландії

Топ-посадовець у Британії, що відповідає за питання Brexit, пригрозив призупинити виконання протоколу щодо Північної Ірландії, який є частиною угоди, в односторонньому порядку, якщо Брюссель не погодиться його переглядати.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Заява пролунала від лорда Фроста, міністра з питань Brexit, 13 вересня у палаті лордів. Він заявив, що ЄС повинен "серйозно сприймати" пропозиції Британії повторно провести перемовини щодо частини протоколу, щоб взагалі зберегти його.

"Закликаю ЄС дуже серйозно поставитися до цього. Буде великою помилкою вважати, що ми не готові задіяти запобіжник зі ст. 16, якщо це буде наш єдиний вихід із ситуації, що склалася. Якщо ми хочемо уникнути такого сценарію, потрібні реальні перемовини", - сказав Фрост.

Стаття дозволяє ЄС або Британії в односторонньому порядку призупинити виконання певних положень протоколу, якщо вони створюють серйозні труднощі.

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За лічені дні перед тим віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у Белфасті закликав юніоністів Північної Ірландії "пом’якшити риторику" і наполягав, що повторні перемовини тільки ще більше ускладнять ситуацію.

Демократична юніоністська партія пригрозила припинити роботу в парламенті Північної Ірландії, якщо найближчими тижнями до протоколу не буде внесено суттєвих змін.

Також днями Британія заявила, що в односторонньому порядку продовжує перехідний період щодо митних перевірок м’ясних виробів. Шефчович сказав, що ЄС вирішив не реагувати на це гостро, щоб залишити більше можливостей для діалогу.

Нагадаємо, "північноірландський" протокол є частиною угоди про вихід Британії з ЄС. Він передбачає збереження на острові Ірландія - між Ірландією-членом ЄС та Північною Ірландією-частиною Британії - "прозорого" кордону, який передбачений угодою від 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Щоб уможливити відсутність там митних перевірок, митний кордон змістили у порти, і тепер для перевезення товарів між Північною Ірландією та рештою Британії необхідно надавати митну документацію.

Таким станом справ категорично невдоволені юніоністи і лоялісти, вважаючи це фактично зазіханням на належність регіону до Сполученого Королівства.

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