Brexit: Британия пригрозила приостановлением части соглашения по Северной Ирландии

Топ-чиновник в Британии, отвечающий за вопросы Brexit, пригрозил приостановить исполнение протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения, в одностороннем порядке, если Брюссель не согласится его пересмотреть.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Заявление прозвучало от лорда Фроста, министра по вопросам Brexit, 13 сентября в палате лордов. Он заявил, что ЕС должен "всерьез воспринимать" предложения Британии повторно провести переговоры по части протокола, чтобы вообще сохранить его.

"Призываю ЕС очень серьезно отнестись к этому. Будет большой ошибкой считать, что мы не готовы задействовать предохранитель ст. 16, если это наш единственный выход из сложившейся ситуации. Если мы хотим избежать такого сценария, нужны реальные переговоры", - сказал Фрост.

Статья позволяет ЕС или Великобритании в одностороннем порядке приостановить исполнение определенных положений протокола, если они создают серьезные трудности.

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За несколько дней до этого вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Белфасте призвал юнионистов Северной Ирландии "смягчить риторику" и настаивал, что повторные переговоры только еще больше усложнят ситуацию.

Демократическая юнионистская партия пригрозила прекратить работу в парламенте Северной Ирландии, если в ближайшие недели в протокол не будет внесено существенных изменений.

Также на днях Великобритания заявила, что в одностороннем порядке продолжает переходный период по таможенным проверкам мясных изделий. Шефчович сказал, что ЕС решил не реагировать на это резко, чтобы оставить больше возможностей для диалога.

Напомним, "североирландский" протокол является частью соглашения о выходе Британии из ЕС. Он предусматривает сохранение на острове Ирландия - между Ирландией-членом ЕС и Северной Ирландией-частью Великобритании - "прозрачной" границы, которая предусмотрена соглашением от 1998 года, положившем конец многолетнему конфликту в регионе. Чтобы сделать возможным отсутствие там таможенных проверок, таможенную границу сместили в порты, и теперь для перевозки товаров между Северной Ирландией и остальной Британии необходимо предоставлять таможенную документацию.

Таким положением дел категорически недовольны юнионисты и лоялисты, считая это фактически посягательством на принадлежность региона Соединенному Королевству.

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