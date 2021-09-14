Шмигаль: Україна отримає 600 млн євро кредиту ЄС у листопаді

Україна очікує 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у листопаді після сигналу від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується макрофінансів, ми отримали позитивний сигнал. (...) Наразі Європейська комісія очікує сигналу від МВФ. Було продовжено дату надання цього траншу. Ми чекаємо на отримання цих 600 млн євро також цієї осені, орієнтовно в листопаді", - сказав він під час пресбрифінгу у вівторок у Києві.

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У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.

Домбровскіс заявляв, що програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 14 вересня, і "до цього всі рішення повинні бути прийняті". Він висловлював сумнів, що ЄС зможе продовжити дію програми, якщо до 14 вересня відповіді від МВФ не буде.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами.