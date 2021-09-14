Шмыгаль: Украина получит 600 млн евро кредита ЕС в ноябре

Украина ожидает 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи ЕС в ноябре после сигнала от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Что касается макрофинансов, мы получили позитивный сигнал. (...) Сейчас Европейская комиссия ожидает сигнала от МВФ. Было продолжено дату предоставления этого транша. Мы ожидаем получения этих 600 млн евро также этой осенью, ориентировочно в ноябре", - сказал он на пресс-брифинге во вторник в Киеве.

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В августе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, но его поступления возможно после решения МВФ.

Домбровскис заявил, что программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, и "к этому времени все решения должны быть приняты". Он засомневался, что ЕС сможет продлить действие программы, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет.

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки первая выплата была осуществлена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша поставили в зависимость от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.