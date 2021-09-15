ЄС виділить ще 200 млн доз вакцин країнам з низьким рівнем доходу

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оголосила про виділення ще 200 мільйонів доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу до середини наступного року.

Про це вона сказала під час щорічного виступу глави Єврокомісії State of the Union, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже взяли на себе зобов'язання розподілити 250 мільйонів доз. До середини наступного року ми додамо ще 200 мільйонів доз країнам з низьким рівнем доходу", - сказала фон дер Ляєн.

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Президентка комісії похвалила стратегію вакцинації ЄС, зазначивши, що блок експортував понад 700 мільйонів доз вакцини в 130 країн – на додачу до 700 мільйонів, розподілених по країнах Європейського Союзу.

У своєму зверненні вона підкреслила, що пандемія - це марафон, а не спринт, і Євросоюзу необхідно зосередитися на трьох пріоритетах: прискорити глобальну вакцинацію, продовжити свої зусилля з вакцинації в ЄС і зміцнити європейську готовність до майбутніх пандемій.

Як повідомлялося, у структурі Єврокомісії планують створити новий орган, завданням якого буде підготовка до можливих пандемій у майбутньому і розробка "медичних контрзаходів".