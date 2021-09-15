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ЕС выделит еще 200 млн доз вакцин странам с низким уровнем дохода

Среда, 15 сентября 2021, 10:26

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении еще 200 млн доз вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года.

Об этом она сказала во время ежегодного выступления главы Еврокомиссии State of the Union, сообщает "Европейская правда".

"Мы уже взяли на себя обязательства разделить 250 млн доз. К середине следующего года мы добавим еще 200 млн доз странам с низким уровнем дохода", - сказала фон дер Ляйен.

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Президент Комиссии похвалила стратегию вакцинации ЕС, отметив, что блок экспортировал более 700 млн доз вакцин в 130 стран - в дополнение к 700 млн, распределенным по странам Европейского Союза.

В своем обращении она подчеркнула, что пандемия - это марафон, а не спринт, и Евросоюзу необходимо сосредоточиться на трех приоритетах: ускорить глобальную вакцинацию, продолжить свои усилия по вакцинации в ЕС и укрепить европейскую готовность к будущим пандемиям.

Как сообщалось, в структуре Еврокомиссии планируют создать новый орган, задачей которого будет подготовка к возможным пандемиям в будущем и разработка "медицинских контрмер".

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