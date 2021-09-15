Район на півдні Франції потерпає від підтоплень після рекордних злив

Департамент Гар на середземноморському узбережжі Франції потерпає від підтоплень після сильних злив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У вівторок 14 вересня в одному з муніципалітетів біля Німа зафіксували рекордний об’єм опадів за всю історію спостережень - 244 мм за три години, що близько також до абсолютного рекорду для Франції загалом. В метеорологічній службі повідомили, що подібної сили зливи є винятковими подіями і зазвичай стаються раз за сторіччя.

Громадян заздалегідь попередили про негоду і закликали бути обережними й утриматись від поїздок.

Як свідчать численні дописи у соцмережах, в департаменті Гар в багатьох місцях затопило дороги і житлові будинки.

🚨 Depuis 13h15, l'autoroute A9 est fermée entre Nîmes Ouest et Gallargues (Gard), suite à des inondations.



Le département du Gard est cependant repassé en vigilance orange : les déplacements ne sont plus déconseillés mais il faut rester très vigilants.pic.twitter.com/RypXJ4tI6S — Hugo Décrypte (@HugoDecrypte) September 14, 2021

Vos images témoins des impressionnantes inondations dans le Gard pic.twitter.com/izQEZwbgwn — BFMTV (@BFMTV) September 14, 2021

З одного з кемпінгів через затоплення евакуювали 60 осіб. За словами свідків, вода піднялася буквально за лічені хвилини. У хаосі зникла одна людина, 65-річний чоловік, що проживав у автомобілі-фургоні поруч з риболовним ставком. Згодом його знайшли неушкодженим, але йому довелось провести кілька годин посеред води.

#Gard #inondations à #Gallargues. Des gens sont bloqués sur le toit de leur maison dans l’attente des secours. Photo Mélanie Ferhallad ⁦@laprovence⁩ pic.twitter.com/N2uEuripqA — Anna Chronique (@AnnaChronique1) September 14, 2021

Сильні дощі очікуються і 15 вересня. У зв'язку з негодою місцева влада вирішила закрити школи.

В Інституті метеорологічних спостережень зазначають, що випадки надзвичайно сильних злив очікувано повторюватимуться все частіше через зміну клімату, тому що підвищення температури повітря призводить до того, що атмосфера може вбирати більше вологи.

Від повеней після злив нещодавно потерпали також кілька районів на півночі Іспанії.