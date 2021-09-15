Район на юге Франции страдает от подтоплений после рекордных ливней
Департамент Гар на средиземноморском побережье Франции страдает от подтоплений после сильных ливней.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Во вторник 14 сентября в одном из муниципалитетов в районе Нима зафиксировали рекордный объем осадков за всю историю наблюдений - 244 мм за три часа, что недалеко также до абсолютного рекорда для Франции в целом. В метеорологической службе сообщили, что подобной силы ливни являются исключительными событиями и обычно происходят раз в столетие.
Граждан заранее предупредили о непогоде и призвали быть осторожными и воздержаться от поездок.
Как свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях, в департаменте Гар во многих местах затопило дороги и жилые дома.
🚨 Depuis 13h15, l'autoroute A9 est fermée entre Nîmes Ouest et Gallargues (Gard), suite à des inondations.— Hugo Décrypte (@HugoDecrypte) September 14, 2021
Le département du Gard est cependant repassé en vigilance orange : les déplacements ne sont plus déconseillés mais il faut rester très vigilants.pic.twitter.com/RypXJ4tI6S
Vos images témoins des impressionnantes inondations dans le Gard pic.twitter.com/izQEZwbgwn— BFMTV (@BFMTV) September 14, 2021
Из одного кемпинга из-за затопления эвакуировали 60 человек. По словам свидетелей, вода поднялась буквально за считанные минуты. В хаосе один человек пропал, 65-летний мужчина, проживавший в автомобиле-фургоне рядом с рыболовным прудом. Впоследствии его нашли невредимым, но ему пришлось провести несколько часов посреди воды.
#Gard #inondations à #Gallargues. Des gens sont bloqués sur le toit de leur maison dans l’attente des secours. Photo Mélanie Ferhallad @laprovence pic.twitter.com/N2uEuripqA— Anna Chronique (@AnnaChronique1) September 14, 2021
Сильные дожди ожидаются и 15 сентября. В связи с непогодой местные власти решили закрыть школы.
#inondations #Gard Opération d'hélitreuillage en cours sur l' #A9— viàOccitanie (@viaOccitanieTV) September 14, 2021
📽️ Vidéo amateur prise au niveau de Bernis pic.twitter.com/6ELC5Vlxe1
В Институте метеорологических наблюдений отмечают, что случаи чрезвычайно сильных ливней будут ожидаемо повторяться все чаще из-за изменения климата, так как повышение температуры воздуха приводит к тому, что атмосфера может впитывать больше влаги.
От наводнений после ливней недавно страдали также несколько районов на севере Испании.