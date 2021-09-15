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Район на юге Франции страдает от подтоплений после рекордных ливней

Среда, 15 сентября 2021, 13:34

Департамент Гар на средиземноморском побережье Франции страдает от подтоплений после сильных ливней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во вторник 14 сентября в одном из муниципалитетов в районе Нима зафиксировали рекордный объем осадков за всю историю наблюдений - 244 мм за три часа, что недалеко также до абсолютного рекорда для Франции в целом. В метеорологической службе сообщили, что подобной силы ливни являются исключительными событиями и обычно происходят раз в столетие.

Граждан заранее предупредили о непогоде и призвали быть осторожными и воздержаться от поездок.

Как свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях, в департаменте Гар во многих местах затопило дороги и жилые дома.

Из одного кемпинга из-за затопления эвакуировали 60 человек. По словам свидетелей, вода поднялась буквально за считанные минуты. В хаосе один человек пропал, 65-летний мужчина, проживавший в автомобиле-фургоне рядом с рыболовным прудом. Впоследствии его нашли невредимым, но ему пришлось провести несколько часов посреди воды.

Сильные дожди ожидаются и 15 сентября. В связи с непогодой местные власти решили закрыть школы.

В Институте метеорологических наблюдений отмечают, что случаи чрезвычайно сильных ливней будут ожидаемо повторяться все чаще из-за изменения климата, так как повышение температуры воздуха приводит к тому, что атмосфера может впитывать больше влаги.

От наводнений после ливней недавно страдали также несколько районов на севере Испании.

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Франция стихийные бедствия
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