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Болтон вважає, що вихід США з Афганістану може спонукати Путіна до агресії в Україні

Середа, 15 вересня 2021, 13:59

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що останні події в Афганістані в Кремлі сприйняли як сигнал про слабкість США, і це може у тому числі спонукати Путіна до подальшої військової агресії проти України.

Про це Болтон сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чи стимулюватиме м’яка політика Байдена РФ до подальшої військової агресії, ексрадник відповів ствердно. 

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"Так, адже, як ви чудово знаєте, провокує не сила, а слабкість. А коли Путін бачить слабкість, він буде тиснути. Тому я думаю, що це один із реальних наслідків виходу з Афганістану, який у Москві сприймають саме як ознаку слабкості.

Побачимо, що буде далі. Я думаю, Зеленський отримав важливу підтримку, нарешті зустрівшись із Байденом, чого він не зміг зробити з Трампом, у Білому домі. Але якщо подумати - це просто перевертає політику у порівнянні з літом 2019 року. Ми втратили два роки, і я думаю, що Росія спробує цим скористатися", - сказав Джон Болтон. 

Нагадаємо, під час YES-Brainstorming заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що останні події в Афганістані жодним чином не вплинуть на рівень підтримки Штатами України. 

Читайте повний текст інтерв’ю Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий.

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США Афганістан Росія
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