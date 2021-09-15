Болтон вважає, що вихід США з Афганістану може спонукати Путіна до агресії в Україні

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що останні події в Афганістані в Кремлі сприйняли як сигнал про слабкість США, і це може у тому числі спонукати Путіна до подальшої військової агресії проти України.

Про це Болтон сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чи стимулюватиме м’яка політика Байдена РФ до подальшої військової агресії, ексрадник відповів ствердно.

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"Так, адже, як ви чудово знаєте, провокує не сила, а слабкість. А коли Путін бачить слабкість, він буде тиснути. Тому я думаю, що це один із реальних наслідків виходу з Афганістану, який у Москві сприймають саме як ознаку слабкості.

Побачимо, що буде далі. Я думаю, Зеленський отримав важливу підтримку, нарешті зустрівшись із Байденом, чого він не зміг зробити з Трампом, у Білому домі. Але якщо подумати - це просто перевертає політику у порівнянні з літом 2019 року. Ми втратили два роки, і я думаю, що Росія спробує цим скористатися", - сказав Джон Болтон.

Нагадаємо, під час YES-Brainstorming заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що останні події в Афганістані жодним чином не вплинуть на рівень підтримки Штатами України.

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