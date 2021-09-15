Болтон считает, что выход США из Афганистана может подтолкнуть Путина к агрессии в Украине

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что последние события в Афганистане в Кремле восприняли как сигнал о слабости США, и это может в том числе побудить Путина к дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом Болтон сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, будет ли стимулировать мягкая политика Байдена РФ к дальнейшей военной агрессии, экс-советник ответил утвердительно.

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"Да, ведь как вы прекрасно знаете, провоцирует не сила, а слабость. А когда Путин видит слабость, он будет давить. Поэтому я думаю, что это одно из реальных последствий выхода из Афганистана, в Москве воспринимают именно как признак слабости.

Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, Зеленский получил важную поддержку, наконец встретившись с Байденом, чего он не смог сделать с Трампом, в Белом доме. Но если подумать - это просто переворачивает политику по сравнению с летом 2019 года. Мы потеряли два года, и я думаю, что Россия попытается этим воспользоваться", - сказал Джон Болтон.

Напомним, во время YES-Brainstorming заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что последние события в Афганистане не влияют на уровень поддержки Штатами Украины.

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