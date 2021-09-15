Прем'єром Швеції вперше може стати жінка, міністр фінансів - головна претендентка

Магдалена Андерссон є головною претенденткою на посаду прем'єр-міністра Швеції після того, як її колега з Соціал-демократичної партії Стефан Льовен піде у відставку в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Якщо Андерссон очолить партію в листопаді, вона, ймовірно, стане першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Швеції.

Але залишитися при владі буде непросто. Першою перешкодою для 54-річної Андерссон стане схвалення парламенту.

У минулі десятиліття соціал-демократи домінували у шведській політиці, але їх підтримка зменшилася. Андерссон знадобиться підтримка з боку колишньої комуністичної лівої партії і Центристської партії, а також нинішнього партнера по коаліції - "Зелених".

Цим партіям також доведеться підтримати осінній бюджет в грудні. Розколотий парламент може скоротити бюджет, в той час як опитування показують, що лівоцентристський блок відстає від опозиції напередодні загальних виборів у вересні наступного року.

Вважається, що Андерссон продовжить впроваджувати бренд соціальної та економічної політики Льовена, продемонструвавши щедрі плани витрат та скорочення податку на прибуток на 2022 рік.

Однак, на відміну від чинного прем’єра, який відомий своїм хистом до переговорів та укладанням угод з політичними партіями, Андерссон вважається менш поступливою.

Нагадаємо, у серпня Льовен оголосив, що піде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії та прем'єр-міністра країни у листопаді.

Цього літа він став першим прем’єром Швеції в історії, якому проголосили вотум недовіри. Це трапилось після сварки щодо контролю за орендою житла.

Однак опозиція не змогла сформувати дієздатну коаліцію, тому Льовен знову повернувся на посаду, всього через два тижні.