Премьером Швеции впервые может стать женщина, министр финансов - главная претендентка

Магдалена Андерссон является главной претенденткой на должность премьер-министра Швеции после того, как ее коллега из Социал-демократической партии Стефан Левен уйдет в отставку в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Если Андерссон возглавит партию в ноябре, она, вероятно, станет первой женщиной на посту премьер-министра Швеции.

Но остаться у власти будет непросто. Первым препятствием для 54-летней Андерссон станет одобрение парламента.

В прошлые десятилетия социал-демократы доминировали в шведской политике, но их поддержка уменьшилась. Андерссон понадобится поддержка со стороны бывшей коммунистической левой партии и Центристской партии, а также нынешнего партнера по коалиции - "Зеленых".

Этим партиям также придется поддержать осенний бюджет в декабре. Расколотый парламент может сократить бюджет, в то время как опросы показывают, что левоцентристский блок отстает от оппозиции накануне всеобщих выборов в сентябре следующего года.

Считается, что Андерссон продолжит внедрять бренд социальной и экономической политики Левена, продемонстрировав щедрые планы расходов и сокращение налога на прибыль на 2022 год.

Однако, в отличие от действующего премьера, который известен своим талантом к соглашениям с политическими партиями, Андерссон считается менее покладистой.

Напомним, в августе Левен объявил, что уйдет с поста лидера Социал-демократической рабочей партии и премьер-министра страны в ноябре.

Этим летом он стал первым премьером Швеции в истории, которому объявили вотум недоверия. Это случилось после ссоры по поводу контроля за арендой жилья.

Однако оппозиция не смогла сформировать дееспособную коалицию, потому Левен снова вернулся на должность, всего через две недели.