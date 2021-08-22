Прем’єр-міністр Швеції оголосив про свою відставку цієї осені

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен піде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії та прем'єр-міністра країни у листопаді.

Про це він заявив у своєму виступі в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Глава шведського уряду пояснив, що це рішення "дозрівало деякий час".

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"Я був головою партії 10 років, прем'єр-міністром - 7 років. Але всьому приходить кінець. Я хочу створити своєму наступнику найкращі умови", - cказав він.

"Я повідомив виконавчий комітет партії та голову комітету з висунення кандидатур, що хочу залишити посаду голови партії на партійному з’їзді у листопаді, а потім також прошу бути звільненим з посади прем’єр-міністра", - додав Льовен.

Раніше цього літа Льовен став першим прем’єр-міністром Швеції в історії, якому проголосили вотум недовіри. Це трапилось після сварки щодо контролю за орендою житла.

Однак опозиція не змогла сформувати дієздатну коаліцію, тому Льовен знову повернувся на посаду, всього через два тижні.

64-річний Стефан Льовен прийшов в політику після того, як очолив одну з найвпливовіших профспілок Швеції, IF Metall, після кар'єри зварювальника.