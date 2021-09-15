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Послу Китаю в Лондоні не дозволили прийти в парламент Британії

Середа, 15 вересня 2021, 15:41

Послу Китаю у Великій Британії Чжен Цзегуану заборонили входити в британській парламент, в той час як уряд Китаю продовжує санкції щодо низки британських депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Посол в Лондоні повинен був бути присутнім на прийомі в Палаті громад в середу, влаштованому міжпартійною групою по Китаю.

Однак після того, як п'ять депутатів і два члени Палати лордів, які в даний час перебувають під санкціями з боку Китаю, подали скарги, спікери обох палат парламенту заявили, що присутність посла була б "недоречною".

Серед підсанкційних депутатів - Том Тогендхат, голова комітету у закордонних справах від консерваторів.

Китай ввів заборони на поїздки і заморожування активів парламентаріїв Британії в березні, звинувативши їх у поширенні брехні про країну.

Це рішення було оголошено незабаром після того, як Лондон вирішив ввести санкції проти китайських чиновників за порушення прав людини стосовно уйгурського народу в Сіньцзяні.

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Велика Британія Китай
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