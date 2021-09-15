Послу Китая в Лондоне не разрешили прийти в парламент Великобритании

Послу Китая в Великобритании Чжэн Цзегуану запретили входить в парламент Великобритании, в то время как правительство Китая продолжает санкции в отношении ряда британских депутатов и коллег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Посол в Лондоне должен был присутствовать на приеме в Палате общин в среду, устроенном межпартийной группой по Китаю.

Однако после того, как пять депутатов и два члена Палаты лордов подали жалобы, которые в настоящее время подвергаются санкциям со стороны Китая, спикеры обеих палат парламента заявили, что присутствие посла было бы "неуместным".

Среди попавших под санкции депутатов - Том Тогендхат, председатель комитета по иностранным делам от консерваторов.

Китай ввел запреты на поездки и замораживание активов парламентариев Великобритании в марте, обвинив их в распространении лжи о стране.

Это решение было объявлено вскоре после того, как Лондон решил ввести санкции против китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского народа в Синьцзяне.