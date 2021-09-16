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Меркель вирушає на одну з фінальних зустрічей з Макроном, говоритимуть і про Україну 

Четвер, 16 вересня 2021, 09:27

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер 16 вересня приймає на діловий обід канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, що буде однією з останніх зустрічей Меркель з лідером Франції у ролі федерального канцлера Німеччини. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у Єлисейському палаці. 

Під час зустрічі лідери країн планують обговорювати низку міжнародних питань. Речник канцлерки Штефен Зайберт зазначив, що буде йтися передусім про Афганістан.

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Єлисейський палац серед тем називає Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом. 

Лідери хочуть також разом спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні, 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду. 

Як відомо, Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня. Її партію "Християнсько-демократичний союз" веде на вибори новий лідер Армін Лашет. Проте все більша імовірність, що цього разу канцлером стане представник соціал-демократів.

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Німеччина Франція
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