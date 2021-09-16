Меркель отправляется на одну из финальных встреч с Макроном, будут говорить и об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг 16 сентября принимает на деловой обед канцлера Германии Ангелу Меркель, что будет одной из последних встреч Меркель с лидером Франции в качестве федерального канцлера Германии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщили в Елисейском дворце.

Во время встречи лидеры стран планируют обсудить ряд международных вопросов. Представитель канцлера Штефен Зайберт отметил, что речь будет идти прежде всего об Афганистане.

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Елисейский дворец среди тем называет Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Лидеры хотят также вместе спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне, 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.

Как известно, Ангела Меркель уйдет с должности федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября. Ее партию "Христианско-демократический союз" ведет на выборы новый лидер Армин Лашет. Однако все больше вероятность, что на этот раз канцлером станет представитель социал-демократов.

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