На узбережжі Франції 9 людей потонули під час купання у штормову погоду

Щонайменше дев'ять людей потонули в бурхливих водах Середземного моря на півдні Франції в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал LCI.

Загиблих віднесло в море, коли вони купалися під час штормової погоди на декількох пляжах південного узбережжя.

П'ятеро людей у ​​віці 60 і 70 років померли в департаменті Еро, двоє у віці 58 і 71 років померли в Буш-дю-Рон, а ще двоє померли на пляжі в муніципалітеті Лекат, департамент Од.

Служби екстреної допомоги в Еро заявили, що вони намагалися врятувати 12 осіб, які тонули на декількох пляжах, але п'ятеро загинули.

У регіоні був оголошений помаранчевий режим попередження про грози, дощі та повені.

"Я не можу зрозуміти, як люди заходили в воду, коли море було неспокійним. Це драматичний день для нашого регіону ", - сказав мер прибережного міста Віас Джордан Дарт.

Місцевий начальник пожежної охорони пояснив, що люди не до кінця розуміють, наскільки небезпечним може бути неспокійне море.

"Вода тепла, ви думаєте, що збираєтеся повеселитися - і вас швидко відносить у відкрите море, ви втомлюєтеся, намагаючись повернутися. Це те, що викликає утоплення", - сказав він.

До вечора поліцейські в Еро евакуювали всі пляжі без рятувальників.

Нагадаємо, департамент Гар на середземноморському узбережжі Франції потерпає від підтоплень після сильних злив, евакуйовані кілька сотень людей.