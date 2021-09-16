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На побережье Франции 9 человек утонули во время купания в штормовую погоду

Четверг, 16 сентября 2021, 13:11

По меньшей мере девять человек утонули в бурных водах Средиземного моря на юге Франции в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал LCI.

Погибших унесло в море, когда они купались при штормовой погоде на нескольких пляжах южного побережья.

Пять человек в возрасте 60 и 70 лет погибли в департаменте Эро, двое в возрасте 58 и 71 лет - в Буш-дю-Рон, а еще двое - на пляже в муниципалитете Лекат, департамент Од.

Службы экстренной помощи в Эро заявили, что они пытались спасти 12 человек, тонувших на нескольких пляжах, но пятеро погибли.

В регионе был объявлен оранжевый режим предупреждения о грозах, дождях и наводнениях.

"Я не могу понять, как люди заходили в воду, когда море было неспокойным. Это драматический день для нашего региона", - сказал мэр прибрежного города Виас Джордан Дарт.

Местный начальник пожарной охраны объяснил, что люди не до конца понимают, насколько опасным может быть неспокойное море.

"Вода теплая, вы думаете, что собираетесь повеселиться - и вас быстро уносит в открытое море, вы устаете, пытаясь вернуться. Это то, что приводит к утоплениям", - сказал он.

К вечеру полицейские в Эро провели эвакуацию на всех пляжах без спасателей.

Напомним, департамент Гар на средиземноморском побережье Франции страдает от подтоплений после сильных ливней, эвакуированы несколько сотен человек.

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