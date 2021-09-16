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Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі

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Четвер, 16 вересня 2021, 14:47

У результаті ДТП в середу у населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі загинули двоє громадян України.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська, пише "Європейська правда".

За її словами, подія сталася після 14-ї години за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом.

 
Фото: Radio Victoria "Między Łodzią a Warszawą"

У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець.

Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

"Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП", - повідомила Левандовська.

Вона додала, що причини аварії поки що не встановлено.

Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.

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