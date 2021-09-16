Президент Німеччини запевнив країни Балтії, що НАТО не залишить їх наодинці із загрозами

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння через військову напруженість на східному фланзі НАТО та запевнив країни Балтії в солідарності Альянсу.

Про це він заявив під час зустрічі у Берліні з президентами Естонії, Латвії та Литви, повідомляє "Європейська правда".

"Не минає й дня без того, щоб російські військові літаки не здійнялися в небо над Балтійським морем. Все частіше при цьому вони порушують повітряний простір ваших держав", - сказав Штайнмаєр.

Штайнмаєр зазначив, що ситуація із загрозами та ризик виникнення інцидентів з часу незаконної анексії Криму й Донбасу, з часу стягнення російських військ до кордону України стали настільки серйозними, якими не були вже давно.

"У цій ситуації ви - не самотні. Хто загрожує державам Балтії, той загрожує і всьому НАТО, той загрожує Німеччині", - підкреслив він.

Штайнмаєр нагадав, що Бундесвер очолює контингент НАТО у Литві, а німецькі військово-повітряні сили у порядку ротації з іншими партнерами по Альянсу захищають повітряний простір над Балтійським морем.