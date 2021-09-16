Президент Германии заверил страны Балтии, что НАТО не оставит их наедине с угрозами

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за военной напряженности на восточном фланге НАТО и заверил страны Балтии в солидарности Альянса.

Об этом он заявил во время встречи в Берлине с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает "Европейская правда".

"Не проходит и дня без того, чтобы российские военные самолеты не поднялись в небо над Балтийским морем. Все чаще при этом они нарушают воздушное пространство ваших государств", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер отметил, что ситуация с угрозами и риск возникновения инцидентов с момента незаконной аннексии Крыма и Донбасса, с момента стягивания российских войск к границе Украины стали настолько серьезными, какими не были уже давно.

"В этой ситуации вы - не одиноки. Кто угрожает государствам Балтии, тот грозит и всему НАТО, тот грозит Германии", - подчеркнул он.

Штайнмайер напомнил, что Бундесвер возглавляет контингент НАТО в Литве, а немецкие военно-воздушные силы в порядке ротации с другими партнерами по Альянсу защищают воздушное пространство над Балтийским морем.