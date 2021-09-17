Глава МЗС Нідерландів подала у відставку через хаотичну евакуацію з Кабула

Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг подала у відставку через ситуацію з евакуацією з Афганістану минулого місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вона - перший урядовець країн Заходу, який пішов у відставку на тлі хаосу в Афганістані після захоплення влади талібами.

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Голландські депутати висловили їй вотум недовіри, заявивши, що уряд занадто повільно реагував на кризу і залишив у країні багатьох афганців, яких слід було евакуювати.

Кааг заявила, що відстоює свої дії, але погодилася з вироком депутатів.

Вона визнала, що уряд реагував повільно і заплутано на попередження про наступ талібів.

За останні два тижні серпня Нідерландам вдалося евакуювати з Афганістану близько 2000 осіб. Але сотні місцевих працівників і людей, які працювали перекладачами з військами Нідерландів, залишилися в країні.

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Кааг визнала, що уряд діяв на основі "неправильних припущень", але наполягала на тому, що швидкий прихід талібів до влади приголомшив усіх, "включаючи сам "Талібан".

Незважаючи на це, Кааг сказала, що голосування депутатів не залишило їй іншого вибору, окрім як піти зі свого поста.

Міністра закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, якого критикували за те, він залишався у відпустці, коли Кабул захоплювали бойовики, був змінений в ході перестановок в уряді на цьому тижні.