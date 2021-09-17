Стефанишина прокомментировала проект, которым должны отменить мораторий на экспорт кругляка

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина положительно оценивает проект №4197-д "О рынке древесины", которым должны отменить запрет на экспорт леса-кругляка и выполнить решение арбитража.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сегодня главный общий приоритет Украины и ЕС - восстановление лесов и обеспечение прозрачности рынка древесины и в Украине, и в ЕС, и законопроект 4197-д вполне соответствует этой цели", - отметила Стефанишина.

По ее словам, Евросоюз рассматривает ряд инициатив для ограничения ввоза леса, заготовленного вредным для лесов способом, а также о запрете импорта товаров, производство которых связано с уничтожением лесов, а инициатива Зеленского с высадкой миллиарда деревьев перекликается с целями по облесению, которые ставит перед собой Евросоюз в рамках Европейского зеленого курса.

"Подход к экспорту необработанного леса, заявленный в законопроекте, соответствует требованиям решения в рамках арбитража, инициированного ЕС против Украины... Конечно, в Украине есть силы, которые будут саботировать наведения порядка в обороте древесины и блокировать принятие проекта, манипулируя идеей разрешить экспорт необработанной древесины без соблюдения принципа облесения. Таких "коммерсантов" интересуют только финансовые выгоды, коррупционные схемы и непрозрачные правила", - заявила Стефанишина.

По ее словам, правительство и парламент готовят предложения, согласно которым существенно усилится механизм контроля за тем, чтобы международный оборот древесины происходил только при условии достижения достаточного уровня лесистости на территории каждого региона Украины.

Как объясняла в своей статье ЕвроПравда, новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но прописанное в нем требование к лесистости местности и отсутствию краснокнижных видов на участках заготовки де-факто на неограниченный срок заблокирует экспорт древесины.

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