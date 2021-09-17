Чому західні країни не розуміють, який курс обрати щодо Афганістану

Ситуація в Афганістані ще більш заплутує західні країни у питанні, який курс обрати щодо уряду талібів. Влада "Талібану" не пішла на декларовані поступки, а сформований уряд жодним чином не є інклюзивним. Про непросту ситуацію в Афганістані читайте в статті заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова Афганський колапс: що впливає на позицію Заходу щодо визнання уряду талібів.

На початку вересня лідери "Талібану" оголосили склад свого уряду.

Цей уряд викликав критику міжнародних спостерігачів, які наголошували на необхідності формування так званого інклюзивного уряду, який би враховував етнічну і конфесійну розмаїтість населення Афганістану, а також включав би жінок.

Крім того, зовнішні спостерігачі сумніваються в управлінських якостях лідерів "Талібану" та їхній спроможності керувати державою, а не військовим угрупованням.

Афганістан вже зіткнувся з надзвичайною гуманітарною ситуацією – понад половина всього населення потребує допомоги, третина недоїдає, а половина всіх дітей до п’яти років страждає від серйозного недоїдання.

Припинення міжнародної допомоги посилило проблеми слабкої та недиверсифікованої економіки, неспроможної навіть забезпечувати оплату поточного рівня імпорту та державних послуг.

За підрахунками Світового банку, гранти Афганістану від міжнародних донорів складали $8,5 млрд на рік, або фантастичні 43% ВВП.

Не варто також забувати і про виклики пандемії COVID-19.

Розроблений попередньою владою план вакцинації проти COVID-19 передбачав створення мережі зберігання вакцини (холодильних камер), яка потребує імпортного палива та електроенергії, постачання яких зараз перебуває під загрозою.

Пандемія ще не закінчилася, а в 2021 році в Афганістані відбулася одна з найгірших посух за останні десятиліття, і це вже друга посуха за останні три роки.

Як наслідок, ООН від початку цього року звертається із закликом зібрати кошти на підтримку половини населення – 18 мільйонів людей, вказуючи на те, що кожен третій афганець вже недоїдає, а половина всіх дітей до п’яти років страждає від недоїдання.

На цьому фоні "Талібан" розпочав свій наступ навесні 2021 року з рекордною кількістю жертв серед цивільного населення, загиблих та поранених учасників бойових дій. І дістався влади.

Та чи є шанси відновити систему управління в Афганістані читайте в статті Сергія Данилова Афганський колапс: що впливає на позицію Заходу щодо визнання уряду талібів.