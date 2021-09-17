Почему западные страны не понимают, какой курс избрать в отношении Афганистана

Ситуация в Афганистане еще больше запутывает западные страны в вопросе, какой курс избрать в отношении правительства талибов. Власть "Талибана" не пошла на декларируемые уступки, а сформированное правительство никоим образом не является инклюзивным. О непростой ситуации в Афганистане читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада касательно признания правительства талибов.

В начале сентября лидеры "Талибана" объявили состав своего правительства.

Это правительство вызвало критику международных наблюдателей, которые отмечали необходимость формирования так называемого инклюзивного правительства, которое бы учитывало этническое и конфессиональное разнообразие населения Афганистана, а также включало бы женщин.

Кроме того, внешние наблюдатели сомневаются в управленческих качествах лидеров "Талибана" и их способности управлять государством, а не военной группировкой.

Афганистан уже столкнулся с чрезвычайной гуманитарной ситуацией - более половины всего населения нуждается в помощи, треть недоедает, а половина всех детей до пяти лет страдает от серьезного недоедания.

Прекращение международной помощи усилило проблемы слабой и недиверсифицированных экономики, несостоятельной даже обеспечивать оплату текущего уровня импорта и государственных услуг.

По подсчетам Всемирного банка, гранты Афганистана от международных доноров составляли $ 8,5 млрд в год, или фантастические 43% ВВП.

Не стоит также забывать и о вызовах пандемии COVID-19.

Разработанный предыдущей властью план вакцинации против COVID-19 предусматривал создание сети хранения вакцины (холодильных камер), которая требует импортного топлива и электроэнергии, поставки которых сейчас находятся под угрозой.

Пандемия еще не закончилась, а в 2021 году в Афганистане произошла одно из худших засух за последние десятилетия, и это уже вторая засуха за последние три года.

Как следствие, ООН с начала этого года обращается с призывом собрать средства в поддержку половины населения - 18 млн человек, указывая на то, что каждый третий афганец уже недоедает, а половина всех детей до пяти лет страдает от недоедания.

На этом фоне "Талибан" начал свое наступление весной 2021 года с рекордным количеством жертв среди гражданского населения, погибших и раненых участников боевых действий. И добрался до власти.

Но есть ли шансы восстановить систему управления в Афганистане читайте в статье Сергея Данилова Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада касательно признания правительства талибов.