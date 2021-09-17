У Німеччині з 1 жовтня припинять видавати безкоштовні тести на коронавірус

У Німеччині з 1 жовтня перестануть видавати безкоштовні тести на коронавірус, виняток буде тільки для чотирьох конкретних груп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що до кінця цього року безкоштовні тести зможуть отримувати діти від 12 до 17 років і вагітні жінки. "Для обох груп недавно були отримані рекомендації від експертів щодо вакцинації", - сказав він.

Спочатку планувалося, що безкоштовні тести для дітей перестануть видавати 30 листопада, а вагітні жінки почнуть платити за тести вже з 1 жовтня.

Безкоштовне тестування також залишиться для людей, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я і для людей, які відвідують установи, де є тісний контакт з пацієнтами з групи високого ризику.

Іншим нещепленим людям доведеться заплатити за аналізи самостійно, і їх ціна буде вищою.

В даний час медичні страхові компанії в Німеччині платять 43 євро за ПЛР-тест в лабораторії і близько 11 євро тест на антиген. Це можуть бути орієнтири для майбутніх цін, але вони будуть залежати від того, де проводиться тестування і наскільки швидко потрібен результат.

Наприклад, в аеропорту Мюнхена ПЛР-тест з результатом від двох до чотирьох годин коштує 128 євро, тест на антиген коштує 45 євро. В аеропорту Франкфурта-на-Майні ПЛР-тест з результатом до 12 годин коштує 89 євро, а тест на антиген коштує 29 євро.

При максимальному терміні дії 48 годин і активному громадському житті це може швидко означати витрати в кілька сотень євро на місяць для нещеплених.