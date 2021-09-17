В Германии с 1 октября прекратят выдавать бесплатные тесты на коронавирус

В Германии с 1 октября перестанут выдавать бесплатные тесты на коронавирус, исключение будет только для четырех конкретных групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что до конца этого года бесплатные тесты смогут получать дети от 12 до 17 лет и беременные женщины. "Для обеих групп недавно были получены рекомендации от экспертов по вакцинации", - сказал он.

Изначально планировалось, что бесплатные тесты для детей перестанут выдавать 30 ноября, а беременные женщины начнут платить за тесты уже с 1 октября.

Бесплатное тестирование также останется для людей, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья и для людей, которые посещают учреждения, где есть тесный контакт с пациентами из группы высокого риска.

Другим непривитым людям придется заплатить за анализы самостоятельно, и их цена будет выше.

В настоящее время медицинские страховые компании в Германии платят 43 евро за ПЦР-тест в лаборатории и около 11 евро тест на антиген. Это могут быть ориентиры для будущих цен, но они будут зависеть от того, где проводится тестирование и насколько быстро нужен результат.

Например, в аэропорту Мюнхена ПЦР-тест с результатом от двух до четырех часов стоит 128 евро, тест на антиген стоит 45 евро. В аэропорту Франкфурта-на-Майне ПЦР-тест с результатом в 12:00 стоит 89 евро, а тест на антиген стоит 29 евро.

При максимальном сроке действия 48 часов и активной общественной жизни это может быстро означать расходы в несколько сотен евро в месяц для непривитых.