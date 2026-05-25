У Латвії оголосили розподіл посад між партіями у майбутньому уряді

У Латвії ймовірний наступний прем’єр-міністр Андріс Кулбергс презентував президенту домовленості про майбутній уряд, а також підтвердив розподіл портфелів між партіями.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

25 травня кандидат на посаду прем’єра Андріс Кулбергс зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом та презентував йому бачення й домовленості щодо майбутнього уряду.

Партія Кулбергса "Об’єднаний список" має отримати, крім прем’єрської посади, портфелі міністра фінансів, юстиції, адміністрації та регіонального розвитку.

"Нова єдність", яка була ключовою партією попередньої коаліції, отримує посади міністрів закордонних справ, оборони, охорони здоров’я і транспорту.

"Національному альянсу" віддають МВС, міністерство культури, освіти і науки, клімату й енергетики.

"Союз зелених і селян" збереже за собою Мінекономіки та посаду спікера Сейму, але втрачає Міністерство клімату й енергетики.

Кулбергс повідомив, що оголосить конкретний склад уряду опівдні у вівторок, 26 травня. За його словами, проєкт коаліційної угоди та урядової декларації вже готові.

Перед цим неофіційно вже повідомляли, що Байба Браже має залишитися очільницею МЗС, а кандидатом на міністра оборони залишається полковник Райвіс Мелніс, якого ще до розпаду попереднього уряду хотіла призначити на цю посаду прем’єрка Евіка Сіліня.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції партії "Прогресивні". Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника цієї політсили – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії Едгарс Рінкевичс доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційного "Об’єднаного списку".

