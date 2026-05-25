У Франції чекають рекордну для травня спеку: до 34°C у Парижі, майже 40° на півдні

Цього тижня у Франції очікується період спеки, яка в окремих місцях на півдні країни може сягати майже 40°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За прогнозами, пік спеки очікується між 25 і 28 травня – після чого має відбутись різке зниження температури на понад 10 градусів, ближче до сезонних норм.

У понеділок в Бордо на півдні країни очікують до 36°C, а у середу-четвер – до 40°C; у Парижі на початку тижня буде до 34°C, за кілька днів – до 35°C.

Температури близько 35°C будуть спостерігатись у багатьох районах країни.

Перед цим минулої п’ятниці у Франції вже оновилися низка температурних рекордів для травня.

У Британії 25 травня очікувано стане найспекотнішим травневим днем в історії спостережень.

