Литовців попередили про тестові прольоти дронів – перевірятимуть систему виявлення

Мешканців литовського Каунаса та околиць попередили про дводенну перевірку систем виявлення безпілотників, під час якої у небі можна буде побачити апарати різного типу – включно з "Шахедами".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовців попередили, що 25-26 травня довкола Каунаса буде проводитися тестування системи виявлення повітряних цілей на незначній висоті. Випробування проходитимуть у чотирьох місцевостях.

У межах тестування будуть запускати безпілотники різного типу, щоб перевірити, наскільки обладнання справляється зі своїми завданнями. БпЛА, у тому числі апарати типу "Шахед", можна буде бачити на висоті від 250 до 1000 метрів.

Мешканців просять у цей період сприймати дрони спокійно, оскільки йдеться про планові польоти, що не становлять загрози.

Як відомо, країни Балтії активізували розгортання засобів виявлення і протидії безпілотникам після серії інцидентів, коли українські ударні дрони неумисно залітали на територію цих країн під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби.

Серед останнього, заблукалий безпілотник впав на воду озера й вибухнув у Краславському краї в Латвії.

Минулого тижня румунський літак збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

