У Греції заарештували 20 осіб через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями ЄС

У понеділок грецька поліція заарештувала на острові Крит 20 осіб за підозрою у шахрайстві з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Серед підозрюваних лідерів злочинної мережі – двоє бухгалтерів та державних службовців, які допомагали фермерам подавати заявки на отримання сільськогосподарських коштів ЄС на підставі неправдивих декларацій про угіддя.

З моменту початку діяльності у 2019 році незаконні доходи мережі перевищили 3 млн євро, заявили у поліції.

Арешти, здійснені в понеділок, є останніми в серії місцевих справ, пов'язаних із ширшим розслідуванням Європейської прокуратури щодо ймовірних злочинів у Греції проти фінансових інтересів ЄС.

Минулого року європейські прокурори висунули звинувачення десяткам греків у фальсифікації прав власності на пасовища з метою отримання мільйонів євро субсидій ЄС, нібито за допомогою державних службовців та політиків-консерваторів.

Цей скандал викликав політичні хвилювання в Греції, що призвело до парламентських розслідувань, які не дали однозначних результатів, а також до відставок міністрів та закликів опозиційних партій до проведення дострокових виборів.

На прохання головного прокурора ЄС у квітні парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з 13 законодавців з керівної партії "Нова демократія", щоб їх можна було допитати щодо їхньої ймовірної причетності до окремих справ.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав прокурорів ЄС швидко прийняти рішення щодо висунення звинувачень проти депутатів, оскільки він прагне запобігти політичним наслідкам розслідування до наступних парламентських виборів, які мають відбутися навесні 2027 року.

У 2025 році Європейський Союз наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.