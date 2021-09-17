Україна і Азербайджан домовилися про збільшення квоти дозволів на перевезення

Україна та Азербайджан досягли домовленості про отримання українськими перевізниками додаткових дозволів на поточний рік і збільшення квоти на 2022 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства інфраструктури.

У 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в/з третіх країн.

На 2022 рік на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, та на 27% дозволів для перевезень в/з третіх країн – до 1400.

У міністерстві зазначили, що українські перевізники отримають збільшену квоту дозволів Азербайджану вперше за останні 10 років.

Азербайджанська сторона також повідомила, що у випадку, коли товар з третьої країни не розмитнюється, а лише перевантажується на території України, контролюючі органи будуть вимагати дозвіл в/з третіх країн.