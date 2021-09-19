В Італії різко зросла кількість бажаючих вакцинуватися через обов'язкові COVID-паспорти

Кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу в Італії різко зросла на цьому тижні після того, як уряд оголосив про необхідність мати COVID-сертифікат для всіх, хто працює.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"У національному масштабі кількість бронювань першої дози збільшилася на 20-40 відсотків у порівнянні з минулим тижнем", - заявив комісар з питань вакцинації Франческо Фігліуоло.

Майже 76 відсотків всіх людей у віці старше 12 років повністю вакциновані проти COVID-19 в Італії.

Нагадаємо, уряд Італії підтримав нову постанову про поширення так званої "зеленої перепустки" на всіх працівників, як у державному, так і в приватному секторі.

Хоча деякі держави Європейського Союзу наказали своїм медичним працівникам зробити щеплення, жодна з них не зробила "зелену перепустку" обов’язковою для всіх працівників.

Італія займає друге місце в Європі за кількістю загиблих від COVID-19 після Великобританії, з моменту початку пандемії у 2020 році понад 130 000 людей померли від цієї хвороби.