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Рада Європи закликала Туреччину звільнити політичних в'язнів або будуть санкції

Неділя, 19 вересня 2021, 16:01

Комітет міністрів Ради Європи закликав Туреччину до звільнення правозахисника Османа Кавалу та курдського політика Селахаттіна Демірташа, надавши Анкарі крайній термін, перш ніж вводити санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Комітет міністрів повторив, що Кавала і Демірташ не були звільнені з в'язниць в Туреччині, не дивлячись на рішення Європейського суду з прав людини, який вимагав цього.

"Комітет на тлі рішення Великої палати ЄСПЛ дав уряду час до 22 червня, щоб представити план дій. Незважаючи на те, що уряд не запитував додаткового часу, комітет надав уряду час до 30 вересня, оскільки він не представив план", - йдеться в повідомленні.

Комітет ще раз зажадав звільнити Демірташа і скасувати його вирок. "Він відзначив, що тюремний термін на чотири роки і вісім місяців за звинуваченням у терористичній пропаганді був спрямований на те, щоб утримати Демірташа у в'язниці і запобігти його участі у виборах", - сказав його адвокат Бена7 Молу.

Наступне засідання Комітету міністрів відбудеться 30 листопада - 2 грудня.

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Туреччина Рада Європи
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