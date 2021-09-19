Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Совет Европы призвал Турцию освободить политических заключенных или будут санкции

Воскресенье, 19 сентября 2021, 16:01

Комитет министров Совета Европы призвал Турцию к освобождению правозащитника Османа Кавалы и курдского политика Селахаттина Демирташа, предоставив Анкаре крайний срок, прежде чем вводить санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Комитет министров повторил, что Кавала и Демирташ не были освобождены из тюрем в Турции, несмотря на постановления Европейского суда по правам человека, который требовал этого.

"Комитет в свете решения Большой палаты ЕСПЧ дал правительству время до 22 июня, чтобы представить план действий. Несмотря на то, что правительство не запрашивало дополнительного времени, комитет предоставил правительству время до 30 сентября, поскольку оно не представило план", - говорится в сообщении.

Комитет еще раз потребовал освободить Демирташа и отменить его приговор. "Он отметил, что тюремный срок на четыре года и восемь месяцев по обвинению в террористической пропаганде был направлен на то, чтобы удержать Демирташа в тюрьме и предотвратить его участие в выборах", - сказал его адвокат Бенан Молу.

Следующее заседание Комитета министров состоится 30 ноября - 2 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Совет Европы
powered by lun.ua

Статьи

Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу

Серьезность ситуации на газовом рынке не означает неизбежность проигрыша. Украина может сохранить транзит, загрузить ГТС и при этом значительно снизить цены (укр.).
18 сентября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда