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Німецький лоукостер Eurowings розпочав польоти в Україну

Четвер, 2 вересня 2021, 09:57

Німецька лоукост-авіакомпанія Eurowings, яка входить в холдинг Lufthansa, розпочала польоти в Україну, зокрема перший рейс вчора, 1 вересня, прийняв міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Компанія почала виконувати рейси із Дюссельдорфа до Києва. Їхня частота становитиме три рейси на тиждень - щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

"У понеділок та середу борт відправляється з Дюссельдорфа об 11:30 і прибуває до Києва о 15:10, в п’ятницю вилітає о 06:50 і прибуває до Києва об 10:30. У зворотному напрямку борт вилітає щопонеділка та середи о 15:55 і прибуває о 17:40 в Дюссельдорф, в п’ятницю відправляється з Києва об 11:15 і прибуває до місця призначення о 13:00", - повідомили в аеропорту "Бориспіль".

Eurowings - німецький лоукост-перевізник, дочірній підрозділ авіаційного холдингу Lufthansa Group. Eurowings є лідером ринку в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта та Кельна/Бонна і має флот близько 100 літаків. Eurowings вважається найбільшою туристичною авіакомпанією в Німеччині.

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