Литва вакцинувала від коронавірусу 70% дорослого населення

У Литві від COVID-19 вакциновано 70% дорослого населення.

Про це у четвер повідомив президент країни Гітанас науседа, пише "Європейська правда".

"Так, нам це вдалося! 70% дорослого населення Литви вакциновано! Гордий і вдячний всім жителям Литви. Ми опинились на великий крок ближче до повернення до нормального життя", - написав Науседа у своєму Twitter.

Yes, we achieved it! 70% of 🇱🇹 adult population is vaccinated!



Proud & thankful to all people of 🇱🇹. We are a big step closer to returning to normal life.



Together with our 🇪🇺 partners, we must continue encouraging our populations to vaccinate!

#COVID19 pic.twitter.com/y4T4EXHfxs — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 2, 2021

Науседа додав, що Литва разом з партнерами з ЄС має продовжувати спонукати своє населення до вакцинації.

31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа.

На цей час найвищі показники вакцинації - у країнах Західної та Північної Європи. У деяких із них принаймні однією дозою щеплені понад 90% дорослих.

Найбільше відстають Румунія та Болгарія: у Румунії обома дозами щеплені близько 32% дорослих, у Болгарії - близько 20%.