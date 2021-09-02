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Литва вакцинувала від коронавірусу 70% дорослого населення

Четвер, 2 вересня 2021, 13:56

У Литві від COVID-19 вакциновано 70% дорослого населення.

Про це у четвер повідомив президент країни Гітанас науседа, пише "Європейська правда".

"Так, нам це вдалося! 70% дорослого населення Литви вакциновано! Гордий і вдячний всім жителям Литви. Ми опинились на великий крок ближче до повернення до нормального життя", - написав Науседа у своєму Twitter.

Науседа додав, що Литва разом з партнерами з ЄС має продовжувати спонукати своє населення до вакцинації.

31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа.

На цей час найвищі показники вакцинації - у країнах Західної та Північної Європи. У деяких із них принаймні однією дозою щеплені понад 90% дорослих.

Найбільше відстають Румунія та Болгарія: у Румунії обома дозами щеплені близько 32% дорослих, у Болгарії - близько 20%.

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Литва Коронавірус Вакцини
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