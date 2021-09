Литва вакцинировала от коронавируса 70% взрослого населения

В Литве от COVID-19 вакцинировано 70% взрослого населения.

Об этом в четверг сообщил президент страны Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда".

"Да, нам это удалось! 70% взрослого населения Литвы привито! Горд и благодарен всем жителям Литвы. Мы оказались на большой шаг ближе к возвращению к нормальной жизни", - написал Науседа в своем Twitter.

Yes, we achieved it! 70% of 🇱🇹 adult population is vaccinated!



Proud & thankful to all people of 🇱🇹. We are a big step closer to returning to normal life.



Together with our 🇪🇺 partners, we must continue encouraging our populations to vaccinate!

#COVID19 pic.twitter.com/y4T4EXHfxs