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Литва вакцинировала от коронавируса 70% взрослого населения

Четверг, 2 сентября 2021, 13:56

В Литве от COVID-19 вакцинировано 70% взрослого населения.

Об этом в четверг сообщил президент страны Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда".

"Да, нам это удалось! 70% взрослого населения Литвы привито! Горд и благодарен всем жителям Литвы. Мы оказались на большой шаг ближе к возвращению к нормальной жизни", - написал Науседа в своем Twitter.

Науседа добавил, что Литва вместе с партнерами из ЕС должна продолжать призывать свое население к вакцинации.

31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС достиг своей цели по 70% вакцинированных до конца лета.

В настоящее время самые высокие показатели вакцинации - в странах Западной и Северной Европы. В некоторых из них по крайней мере одной дозой привиты более 90% взрослых.

Больше всего отстают Румыния и Болгария: в Румынии обеими дозами привиты около 32% взрослых, в Болгарии - около 20%.

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Литва Коронавирус Вакцины
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