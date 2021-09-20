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Ірландія вакцинувала 90% дорослого населення - найвищий показник в ЄС

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:26

В Ірландії вакциновано 90% мешканців старше 16 років, що робить її країною з найвищою часткою вакцинації серед усіх членів Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Дані Європейського центру з контролю за захворюваннями показують, що за Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.

Прем'єр-міністр Мішель Мартін подякував громадськості і тим, хто брав участь в розгортанні вакцини, а глава служби охорони здоров'я Ірландії подякував молодим людям, зокрема, за їх реакцію на програму вакцинації.

Уряд визначив 22 жовтня датою скасування більшості обмежень і поставив дату в залежність від перевищення 90-відсоткового порогу.

Цього тижня очікується, що багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців карантину.

З понеділка також скасовуються обмеження на заняття в приміщеннях і на масові заходи на відкритому повітрі.

Нагадаємо, в Італії різко зросла кількість бажаючих вакцинуватися після того, як уряд оголосив про необхідність мати COVID-сертифікат для всіх, хто працює.

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Ірландія Вакцини
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