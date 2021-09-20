"Вони нікого не представляють": МЗС про приїзд пропутінських політиків із Франції до Криму

Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в окупованому Криму.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, переданому "Європейській правді".

"Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Ба більше, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова", - заявив Ніколенко.

У МЗС заявили, що розглядають приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу.

"Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - зазначив Ніколенко.

На вибори до Криму приїхали колишній депутат парламенту Франції Мішель Вуазен і депутат Національних зборів (нижня палата парламенту) Жером Ламбер.

До Росії на вибори приїхали представники Франції з крайньої правої фракції Європарламенту "Ідентичність та демократія" Жан-Лен Лакапель, Тьєррі Маріані та Ерве Жювен. Вони, зокрема, відзначилися поїздкою до Криму на референдум щодо змін до Конституції РФ влітку 2020 року (за що троє зі списку нещодавно потрапили під санкції України) або на вибори до Казахстану.

У червні Європарламент покарав їх за участь у фейкових місіях спостереження за виборами або референдумами. Внесення до "чорного списку" означає заборону на участь в офіційних місіях Європарламенту для спостереження за виборами до кінця року.