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6 тисяч військових з 15 країн: в Україні почались військові навчання за участю США і країн НАТО

Понеділок, 20 вересня 2021, 13:33

20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки розпочалися масштабні українсько-американські навчання RAPID TRIDENT – 2021.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Сухопутних військ України, пише "Європейська правда".

До навчань, які триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, залучено 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів.

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Основна мета навчань - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Вперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

У Сухопутних військах наголошують, що навчання  RAPID TRIDENT – 2021 – це важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів.

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Крім країн-організаторів України і США, в навчаннях беруть участь військовослужбовці Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.

Крім того, у навчаннях братиме участь особовий склад Литовсько-Польсько-Української бригади.

У понеділок близько 20 російських військових кораблів розпочали масштабні вогневі навчання у Чорному морі.

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