6 тысяч военных из 15 стран: в Украине начались военные учения с участием США и стран НАТО

20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности начались масштабные украинско-американские учения RAPID TRIDENT-2021.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Сухопутных войск Украины, пишет "Европейская правда".

К учениям, которые будут проходить с 20 сентября по 1 октября, привлечены 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров.

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Основная цель учений - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Впервые в истории RAPID TRIDENT проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

В Сухопутных войсках отмечают, что учения RAPID TRIDENT-2021 - это важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

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Кроме стран-организаторов Украины и США, в учениях принимают участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Кроме того, в учениях примет участие личный состав Литовско-польско-украинской бригады.

В понедельник около 20 российских военных кораблей начали масштабные огневые учения в Черном море.