В уряді Австрії розповіли, яким бачать наступний гірськолижний сезон

В уряді Австрії заявили, що взимку 2021-2022 років гірськолижний сезон "однозначно буде", хоча й з обмеженнями, та очікують, що нормальне життя відновиться більшою мірою, ніж минулої зими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

"Цього року зимові відпустки (на гірськолижних курортах - ред.) однозначно будуть", - заявила міністр туризму Елізабет Кьострінгер.

За її словами, керівний принцип полягатиме у тому, що для вакцинованих людей і тих, які вже перехворіли на коронавірус, обмежень майже не буде - окрім вимоги носити маски на підйомниках. Будуть дозволені і вечірні розваги після катання на лижах.

Доказ вакцинації, перенесеної хвороби або негативного тесту потрібен буде вже на етапі купівлі квитків на підйомник.

Схожі правила планують застосувати і до проведення різдвяних ярмарків.

Губернатор провінції Тіроль Гюнтер Платтер зазначив, що у готелях на місцевих курортах вже гарні показники бронювання, та що цей сезон вочевидь буде значно легшим завдяки вакцинації.

Нагадаємо, днями у Відні почався суд у справі щодо масового зараження коронавірусом на тірольському курорті Ішгль, що взимку 2020 року став одним з ключових джерел розповсюдження COVID-19 у Європі.