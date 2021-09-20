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В правительстве Австрии рассказали, каким видят следующий горнолыжный сезон

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:00

В правительстве Австрии заявили, что зимой 2021-2022 годов горнолыжный сезон "однозначно будет", хотя и с ограничениями, и ожидают, что нормальная жизнь восстановится в большей степени, чем прошлой зимой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"В этом году зимние отпуска (на горнолыжных курортах. - Ред.) однозначно будут", - заявила министр туризма Элизабет Кестрингер.

По ее словам, руководящий принцип будет заключаться в том, что для вакцинированных людей и тех, которые уже переболели коронавирусом, ограничений почти не будет - кроме требования носить маски на подъемниках. Будут разрешены и вечерние развлечения после катания на лыжах.

Доказательство вакцинации, перенесенной болезни или отрицательного теста потребуется уже на этапе покупки билетов на подъемник.

Похожие правила планируют применить и к проведению рождественских ярмарок.

Губернатор провинции Тироль Гюнтер Платтер отметил, что в гостиницах на местных курортах уже хорошие показатели бронирования, и что этот сезон явно будет значительно легче благодаря вакцинации.

Напомним, на днях в Вене начался суд по делу о массовом заражении коронавирусом на тирольском курорте Ишгль, который зимой 2020 года стал одним из ключевых источников распространения COVID-19 в Европе.

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