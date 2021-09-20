Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німеччина може почати вакцинацію проти COVID дітей до 12 років на початку 2022 року

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:15

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що вакцинація для дітей віком до 12 років, ймовірно, буде доступна з першого кварталу 2022 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я припускаю, що схвалення вакцини для дітей у віці до 12 років буде прийнято в першому кварталі 2022 року", - сказав Шпан медіагрупі Funke.

Читайте також
У Німеччині з 1 жовтня припинять видавати безкоштовні тести на коронавірус

"Тоді ми зможемо захистити молодших ще краще", - додав він.

Рекомендація Постійного комітету з вакцинації (STIKO) в цьому випадку також надійде трохи пізніше, підкреслив міністр.

Кілька днів тому компанія BioNTech оголосила, що в найближчі тижні подасть заявку на схвалення своєї вакцини проти коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років.

Однак Європейське агентство з лікарських засобів, ще один медичний регулюючий орган, заявило, що не може вказати точні терміни для можливого затвердження застосування вакцини для дітей цього віку.

У понеділок фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для дітей у віці від 5 до 11 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ

Румунія однією з перших держав регіону відчула небезпеку від РФ, почавши вибудовувати систему противаг російському впливу.
20 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)