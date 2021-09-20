Німеччина може почати вакцинацію проти COVID дітей до 12 років на початку 2022 року

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що вакцинація для дітей віком до 12 років, ймовірно, буде доступна з першого кварталу 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я припускаю, що схвалення вакцини для дітей у віці до 12 років буде прийнято в першому кварталі 2022 року", - сказав Шпан медіагрупі Funke.

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"Тоді ми зможемо захистити молодших ще краще", - додав він.

Рекомендація Постійного комітету з вакцинації (STIKO) в цьому випадку також надійде трохи пізніше, підкреслив міністр.

Кілька днів тому компанія BioNTech оголосила, що в найближчі тижні подасть заявку на схвалення своєї вакцини проти коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років.

Однак Європейське агентство з лікарських засобів, ще один медичний регулюючий орган, заявило, що не може вказати точні терміни для можливого затвердження застосування вакцини для дітей цього віку.

У понеділок фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для дітей у віці від 5 до 11 років.