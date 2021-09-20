Германия может начать вакцинацию против COVID детей до 12 лет в начале 2022 года
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцинация для детей до 12 лет, вероятно, будет доступна с первого квартала 2022 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Я предполагаю, что одобрение вакцины для детей в возрасте до 12 лет будет принято в первом квартале 2022 года", - сказал Шпан медиагруппе Funke.
"Тогда мы сможем защитить младших еще лучше", - добавил он.
Рекомендация Постоянного комитета по вакцинации (STIKO) в этом случае поступит чуть позже, подчеркнул министр.
Несколько дней назад компания BioNTech объявила, что в ближайшие недели подаст заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Однако Европейское агентство по лекарственным средствам, еще один медицинский регулирующий орган, заявил, что не может указать точные сроки для возможного утверждения применения вакцины для детей этого возраста.
В понедельник фармацевтические компании BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет.