Германия может начать вакцинацию против COVID детей до 12 лет в начале 2022 года

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцинация для детей до 12 лет, вероятно, будет доступна с первого квартала 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я предполагаю, что одобрение вакцины для детей в возрасте до 12 лет будет принято в первом квартале 2022 года", - сказал Шпан медиагруппе Funke.

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"Тогда мы сможем защитить младших еще лучше", - добавил он.

Рекомендация Постоянного комитета по вакцинации (STIKO) в этом случае поступит чуть позже, подчеркнул министр.

Несколько дней назад компания BioNTech объявила, что в ближайшие недели подаст заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам, еще один медицинский регулирующий орган, заявил, что не может указать точные сроки для возможного утверждения применения вакцины для детей этого возраста.

В понедельник фармацевтические компании BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет.