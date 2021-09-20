У Німеччині рекордно зросли ціни на газ для побутових споживачів

За даними німецьких онлайн-порталів порівняння цін, вартість газу для побутових споживачів у Німеччині зросла до рекордних показників.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це 20 вересня повідомив радіомовник Deutschlandfunk.

Типове домогосподарство зі споживанням у 20 тисяч кіловат-годин повинне буде платити за газ в середньому 1516 євро, свідчать дані порталу Check24. Сервіс порівняння цін Verivox наводить цифру у 1299 євро. Настільки високими ціни не були з липня 2015 року.

Читайте також В уряді Британії проведуть кризову зустріч через зростаючі ціни на газ

Причиною такого стрибка називають стрімке зростання закупівельних цін. Серед причин - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами та в скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасу становить трохи більше 70%.

Очікується, що ціни на опалення газом й надалі зростатимуть, у тому числі через плани підвищувати податок на викиди CO2, що виділяється під час спалювання викопних джерел енергії.

Нагадаємо, група євродепутатів від різних політичних груп Європарламенту закликала Єврокомісію розслідувати роль "Газпрому" в стрибку цін на природний газ, заявивши, що вони підозрюють маніпулювання ринком.

Читайте також: Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу